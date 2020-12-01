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Дата распечатки: 01.12.2020 18:15
 
01.12.2020 17:06 Спорт

Скончалась известная белорусская легкоатлетка Мария Иткина

Минск, 1 декабря. В возрасте 88 лет скончалась известная в прошлом белорусская бегунья Мария Иткина, сообщила пресс-служба Минспорта.

Иткина 34 раза становилась чемпионкой СССР, четыре раза — чемпионкой Европы, многократной рекордсменкой мира. На трех Олимпийских играх четыре раза была четвертой — на дистанциях 100 м и 200 м, в эстафете 4 по 100 м. Много лет руководила Белорусским союзом спортсменов. Была награждена медалью "За доблестный труд", орденом "Знак Почета", орденом Отечества III степени.

БелаПАН.

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