Скончалась известная белорусская легкоатлетка Мария Иткина

Минск, 1 декабря. В возрасте 88 лет скончалась известная в прошлом белорусская бегунья Мария Иткина, сообщила пресс-служба Минспорта.

Иткина 34 раза становилась чемпионкой СССР, четыре раза — чемпионкой Европы, многократной рекордсменкой мира. На трех Олимпийских играх четыре раза была четвертой — на дистанциях 100 м и 200 м, в эстафете 4 по 100 м. Много лет руководила Белорусским союзом спортсменов. Была награждена медалью "За доблестный труд", орденом "Знак Почета", орденом Отечества III степени.