В ноябре за участие в акциях протеста в Беларуси было задержано не менее четырех тысяч человек

Минск, 2 декабря. В ноябре власти продолжали активно применять уголовное преследование граждан по политическим мотивам, говорится в ноябрьском отчете о ситуации с правами человека в Беларуси, подготовленном правозащитным центром "Весна".

"В местах несвободы находятся 146 политзаключенных, их количество продолжает увеличиваться, — отмечается в документе. — Общее же количество граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и постизбирательный период, составило более 900 человек".

Правозащитники отмечают, что власти продолжали "практику насильственных прекращений мирных демонстраций протеста и применения насилия в отношении их участников". "Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее четырех тысяч человек. Таким образом, общее количество задержанных за участие в мирных собраниях с начала избирательной компании составило более 30 тысяч человек", — говорится в отчете.

В нем подчеркивается, что органами прокуратуры и Следственным комитетом так и не было возбуждено ни одного уголовного дела по фактам системных и массовых пыток задержанных граждан в период с 9 по 12 августа 2020 года, а некоторым заявителям уже приходят уведомления СК об отказах в возбуждении уголовных дел.

"Безнаказанность привела к тому, что представители силовых структур продолжают применять пытки и жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение в отношении задержанных участников акций протеста, — говорится в отчете. — Особый резонанс в обществе вызвал случай гибели 12 ноября в результате избиения и задержания неизвестными жителя Минска Романа Бондаренко и последовавшие за этим жесткий разгон силовиками мирной акции протеста в Минске и задержание журналистов "Белсата" Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, журналистки tut.by Катерины Борисевич, а также доктора БСМП Артема Сорокина".

В целом, правозащитники отмечают "дальнейшее усиление репрессий и еще большее усугубление кризиса прав человека в стране на фоне деградации правовой системы страны и ее перенастройки на репрессии в отношении граждан".

"Уголовное преследование граждан остается одним из основных видов репрессий, применяемых властями Беларуси в период выборов и в постизбирательный период, — говорится в отчете. — В течение ноября власти усилили репрессии и активизировали уголовное преследование граждан по политическим мотивам, что свидетельствуют об усугубления кризиса с правами человека в стране".

В частности, 2 ноября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 342 УК (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Уголовное дело было возбуждено после очередного воскресного марша в Минске. Несмотря на абсолютно мирный характер демонстрации, подозреваемым по уголовному делу стал сразу 231 человек.

12 ноября прошли задержания членов независимой студенческой организации "Задзіночанне беларускіх студэнтаў" (ЗБС). "Весне" известно о девяти задержанных, все они были первоначально доставлены в СИЗО и позже обвинены по ст. 342 УК (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

В отчете также говорится, что в отношении задержанных на мирных акциях протеста "судами в "конвейерном" режиме выносятся постановления о штрафах и административных арестах, у многих активистов срок ареста вышел далеко за стандартные 15 суток". "Многие процессы проходят с существенными нарушениями закона, — подчеркивается в отчете. — За ноябрь правозащитники получили сведения более чем о 2.000 постановлений по административным делам: 1.615 арестованных на общий срок 20.550 суток, 440 оштрафованных на сумму почти 244.000 белорусских рублей".

Правозащитники также отмечают, что в судах продолжаются рассмотрения уголовных дел в связи с насилием в отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Так, 5 ноября в суде Жабинковского района было рассмотрено дело 17-летнего Елисея Кузнецова, который обвинялся в том, что бросил бутылку с горючей смесью в милицейскую машину. Инцидент, по которому судили Кузнецова, произошел 11 августа в городском парке Жабинки (Брестская область). Парень полностью признал свою вину, кроме того, он написал явку с повинной и еще до суда раскаялся в содеянном. На суде отметил, что действовал тогда под влиянием эмоций, хотел отвлечь милиционеров от разгона мирной акции протеста и поимки ее участников. Вред никому причинен не был: бутылка упала на асфальт. Суд назначил наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

12 ноября суд Октябрьского района Гродно вынес приговор по делу 63-летнего Юзефа Немеры, которого обвиняли сразу по двум статьям Уголовного кодекса — ст. 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) и ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Немера участвовал в марше протеста 6 сентября и защищал женщину от жестоких действий ОМОНа. При том он каким-то образом толкнул одного из милиционеров. Обвинение настаивало на лишении свободы. Судья Ольга Бекушева приговорила Немеру к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, в срок зачтено трехмесячное содержание под стражей.

В отчете приводятся примеры и других уголовных дел в отношении участников акций протеста.

В документе упоминается задержание блогера и бывшего политзаключенного Николая Дедка. "На видео, которое опубликовало МВД, видно, что Дедок сильно избит. Позже появились сведения, что Николай подвергся пыткам", — говорится в отчете.