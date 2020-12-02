Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/12/02/ru_1070101/
Дата распечатки: 02.12.2020 18:46
 
02.12.2020 17:42 Политика, Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля

Минск, 2 декабря. О возбуждении уголовного дела в отношении 16-летнего лицеиста, подозреваемого в повреждении милицейского автомобиля, сообщила пресс-служба МВД.

"Все случилось днем 29 ноября во время протеста в Минске. Автомобиль департамента охраны МВД подъехал к перекрестку, когда компания подростков переходила дорогу по ул. Руссиянова. Внезапно со стороны несовершеннолетних пешеходов в служебный Chevrolet полетели камни, один из них попал в заднюю дверь. Метателем оказался 16-летний житель столицы, который попытался скрыться. В итоге его задержал наряд ГАИ", — говорится в сообщении.

В отношении юноши возбуждено дело "за активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти" (ст. 342 УК — до трех лет лишения свободы).

МВД сообщает, что лицеист уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 02 Декабрь 2020, 18:46
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239