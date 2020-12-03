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Дата распечатки: 03.12.2020 14:39
 
03.12.2020 14:00 Экономика, Политика, Беларусь — Евросоюз

В ближайшее время ЕС обнародует третий пакет санкций в отношении Беларуси

Минск, 3 декабря. Евросоюз в ближайшее время намерен объявить о новом пакете помощи независимым СМИ и гражданскому обществу Беларуси, а также ввести третий пакет санкций против белорусских властей, сообщил замглавы генерального директората европейской политики соседства и расширения Еврокомиссии Йерун Виллемс во время Минского форума 3 декабря.

Он отметил, что ЕС реагирует на политические события в Беларуси и уже ввел визовые санкции в отношении Александра Лукашенко и иных высокопоставленных должностных лиц, ответственных за подавление акций протестов и фальсификацию выборов.

"Но эти меры не повлияют на экономику. Ситуация может измениться с введением третьего пакета санкций, которое мы планируем в ближайшее время", — сказал Виллемс. Они будут нацелены не только на физических лиц, но и на юридических лиц, добавил он. "Сейчас мы работаем над этим вопросом, но я не могу говорить о нем подробно", — уточнил Виллемс.

По его мнению, ухудшение экономической ситуации в Беларуси "подчеркивает необходимость диалога" белорусских властей с обществом.

Виллемс также сообщил, что ЕС намерен продолжать оказывать поддержку гражданскому обществу Беларуси и независимым СМИ.

"К сожалению, ситуация в Беларуси затягивается, и в кратчайшие сроки мы объявим о принятии нового пакета мер поддержки с целью оказания помощи СМИ и гражданскому обществу", — рассказал он.

По словам Виллемса, Евросоюз также намерен выделить финансирование для развития в Беларуси малого и среднего бизнеса.

"В то же время мы значительно снижаем уровень взаимодействия с белорусскими властями. Все программы технической помощи будут свернуты, за исключением вопросов ядерной безопасности, поскольку данные вопросы напрямую связаны с интересами ЕС", — резюмировал он.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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