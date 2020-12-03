Лукашенко: Валери Жискар д`Эстен внес значительный вклад в укрепление нашего общего европейского дома

Минск, 3 декабря. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи со смертью бывшего президента страны (1974—1981) Валери Жискар д`Эстена.

"Ушел из жизни известный государственный деятель, опытный политик, ветеран Второй мировой войны, человек с активной жизненной позицией, который находился у истоков современной системы международной безопасности и внес значительный вклад в укрепление нашего общего европейского дома", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.

По его словам, Валери Жискар д`Эстен заслужил признание далеко за пределами своей страны и навсегда останется в памяти как один из наиболее авторитетных представителей современности.

Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Эмманюэлю Макрону, родным и близким умершего, а также всему французскому народу".

Бывший президент Франции скончался в ночь на 3 декабря в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных COVID-19.