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Дата распечатки: 06.12.2020 12:54
 
06.12.2020 11:29 Общество, Политика

В центре Минска закрыты несколько станций метро

Минск, 6 декабря. В центре Минска закрыты несколько станций метрополитена.

Примерно в 11.10 на вход и выход закрыта станция "Октябрьская" первой линии метро и станции второй линии — "Купаловская" и "Немига". Поезда на этих станциях следуют без остановки.

Также на вход и выход закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Минчане в телеграм-каналах сообщают, что у пользователей "Белтелекома" начали блокировать Telegram.

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую сопровождали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко.

Спецтехника силовиков сейчас рассредоточена по городу (спецавтомобили замечены в центре и в некоторых районах столицы). Октябрьская площадь, на которой уже установлена новогодняя елка, огорожена металлическим забором. На ней находятся силовики в полной амуниции. Также силовики сосредоточены на площади Независимости и на перекрестках улиц с проспектом Независимости.

Сегодня в Минске и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

БелаПАН.

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