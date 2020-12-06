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Дата распечатки: 06.12.2020 12:55
 
06.12.2020 12:27 Общество, Политика

Все станции метро работают в штатном режиме

Минск, 6 декабря. Закрытые утром станции метро в 12.15 возобновили работу в штатном режиме.

Как сообщалось, в 11.10 на вход и выход были закрыты станция "Октябрьская" первой линии метро и станции второй линии — "Купаловская" и "Немига". Поезда на этих станциях следовали без остановки. Также на вход и выход был закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Интернет-пользователи во всех регионах сообщают о проблемах с доступом к Telegram. По информации в соцсетях и телеграм-чатах, проблемы с доступом к сервису в основном наблюдаются у абонентов крупнейшего государственного провайдера "Белтелеком".

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую сопровождали участники автопробега в поддержку Александра Лукашенко.

Спецтехника силовиков сейчас рассредоточена в основном в районах столицы. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждения демонтированы. Также снято оцепление вокруг стелы "Минск — город-герой".

Сегодня в столице и других городах планируется очередная воскресная акция сторонников перемен — Марш воли. Это уже семнадцатый марш после президентских выборов 9 августа.

БелаПАН.

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