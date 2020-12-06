Минск, 6 декабря. Силовики задерживают участников локальных маршей в разных районах Минска.

Третье воскресенье подряд акция сторонников перемен проходит в новом формате — люди собираются во дворах и районах. Чтобы рассредоточить силовиков и уменьшить количество задержаний, участники протестов организуют локальные шествия.

Тем временем силовики в этот раз также изменили тактику. Спецтехника сейчас рассредоточена в основном именно в районах Минска. На Октябрьской площади, которая утром была огорожена металлическим забором, ограждения демонтированы. Также снято оцепление вокруг стелы "Минск — город-герой". Интернет работает, однако в Беларуси заблокирован доступ к Telegram.

Сообщается о задержании участников марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Сообщения о задержаниях поступают с улицы Руссиянова в столичном районе Уручье.

На марши сегодня также вышли жители ЖК "Маяк Минска", поселка Колодищи под Минском.

В столичном Киевском сквере тоже прошла колонна людей с бело-красно-белыми флагами.