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Дата распечатки: 06.12.2020 15:55
 
06.12.2020 15:37 Общество, Политика

В Минске задержана Нина Багинская

 

Минск, 6 декабря. В Минске задержана 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская.

Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org. На этот час в нем около 50 человек, в том числе Багинская.

Как сообщил телеграм канал motolkohelp, активистка сейчас находится в Советском РУВД. По предварительной информации, она требовала от сотрудников милиции, чтобы ей вернули бело-красно-белый флаг.

Также в Минске задержан поэт, музыкант и член Белорусского ПЭН-центра Владимир Ленкевич.

БелаПАН.

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