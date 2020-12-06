Минск, 6 декабря. Число задержанных в Минске, Бресте и Гродно превысило 60. Список задержанных в ходе воскресных акций публикует spring96.org.

Продолжаются задержания в столичном районе Грушевка, где дворы прочесывают силовики. В Уручье также идут задержания. Очевидцы сообщали о том, что слышали здесь хлопки, похожие на выстрелы или взрывы.

Как сообщалось, среди задержанных 73-летняя оппозиционная активистка Нина Багинская. Ее задержали возле Академии МВД, сейчас активистка находится в Советском РУВД.

Задержан поэт, музыкант и член Белорусского ПЕН-центра Владимир Ленкевич.

Задержана также мать журналиста радиостанции "Радыё Свабода" Анны Соусь — 79-летняяЛариса Соусь. Она доставлена в Октябрьское РУВД столицы.

В Сухарево силовики задержали местных жителей возле поликлиники № 10. Также сообщалось о жестком задержании на улице Розы Любксембург.

По информации очевидцев, которую публикуют телеграм-каналы и чаты, задержания прошли в районе торгового центра "Рига" на улице Сурганова, в парке на улице Жудро, где в это время гуляли горожане с детьми, на улице Асаналиева, в районе станций метро "Пушкинская" и "Ковальская Слобода".

В районе Лебяжий задержано около 10 человек. Также задержано около 10 человек во дворе на улице Жуковского. Здесь были слышны хлопки, похожие на выстрелы, и виден дым.

Также были задержаны некоторые участники марша на улице Столетова (Партизанский район Минска).

В Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Они доставлены в УВД Ленинского района Гродно.