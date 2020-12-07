Боррель: Надеюсь, третий пакет санкций по Беларуси будет принят быстро

Минск, 7 декабря. Европейский союз дорабатывает третий пакет санкций в отношении Беларуси, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 7 декабря на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза.

Трансляция велась на сайте Совета ЕС.

"Мы также затронули ситуацию в Беларуси. Ввиду того, что продолжающиеся репрессии властей против населения необходимо прекратить, мы дорабатываем третий пакет санкций. Надеюсь, он будет быстро принят. Я надеюсь на быстрое принятие, я уверен, что на этот раз не будет других проблем, которые задержат принятие этого третьего пакета санкций", — сказал европейский чиновник.

Первый пакет санкций ЕС ввел в начале октября, включив в санкционный список 40 должностных лиц, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В новый список включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель и ряд других чиновников.

Таким образом, сейчас в санкционном списке Евросоюза 59 человек. Ограничительные меры включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список.

По итогам встречи 19 ноября глав МИД стран ЕС согласована подготовка третьего пакета санкций, который затронет не только физических, но и юридических лиц и, как предполагается, будет мерой экономического воздействия.