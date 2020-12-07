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Дата распечатки: 07.12.2020 14:52
 
07.12.2020 13:06 Фото

В Гродно начался суд над женщиной, которая укусила сотрудницу ОМОН

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Жительницу Гродно Марину Поликарпову судят за насилие в отношении женщин-милиционеров. Дело начали рассматривать в суде Ленинского района 7 декабря.

Фото Сергея Людкевича, БелаПАН.

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Понедельник, 07 Декабрь 2020, 14:52
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