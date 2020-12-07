07.12.2020 13:06 Фото
В Гродно начался суд над женщиной, которая укусила сотрудницу ОМОН
Жительницу Гродно Марину Поликарпову судят за насилие в отношении женщин-милиционеров. Дело начали рассматривать в суде Ленинского района 7 декабря.
Жительницу Гродно Марину Поликарпову судят за насилие в отношении женщин-милиционеров. Дело начали рассматривать в суде Ленинского района 7 декабря.
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