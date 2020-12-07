120-й день протестов: Районные марши, более 300 задержанных

Минск, 7 декабря. Третье воскресенье подряд в Минске и других городах прошли децентрализованные акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия в отношении инакомыслящих.

В столице протестующие вышли на десятки локальных демонстраций ("Марши воли"). В некоторых районах шествия возобновились с наступлением темноты. Сообщения о протестах поступали из Бреста, Гродно, Мозыря, Новогрудка, Боровлян, Смолевичей, Логойска, Лиды, Жодино.

С 11.10 до 12.15 на вход и выход были закрыты станции метро "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига", а также вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Впервые за 17 протестных воскресений в Минске не отключался мобильный интернет (поступала только информация о непродолжительных проблемах после 14 часов), однако в первой половине дня были проблемы с доступом в Telegram.

По данным правозащитного сайта spring96.org, задержано не менее 314 человек, в том числе 288 — в Минске, 11 — в Логойске, 7 — в Смолевичах, 4 — в Гродно, 2 — в Бресте, по 1 — в Витебске и Хатежино (Минский район). Среди задержанных трое несовершеннолетних (в т.ч. 14-летний подросток), два журналиста (гродненские корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич; отпущены через три часа без составления протоколов). Семь человек (не считая журналистов) отпущено. Трех из милиции забрала скорая помощь (одного — в 6-ю столичную больницу с раненой ногой в результате попадания резиновой пули).

Среди задержанных 73-летняя Нина Багинская (задержана возле Академии МВД; отпущена), 79-летняя Лариса Соусь (мать известной журналистки Анны Соусь; отпущена), актер Белорусского свободного театра Алексей Сапрыкин (доставлен во Фрунзенское РУВД), поэт и бард Владимир Ленкевич (Октябрьское РУВД), челюстно-лицевой хирург Минской областной детской клинической больницы Артур Ермаркевич (задержан возле станции метро "Ковальская Слобода"; Октябрьское РУВД), сыновья бывшего пресс-секретаря МВД Дмитрия Партона Андрей и Артем (Центральное РУВД).

Волонтерский телеграм-канал приводит имена 367 задержанных, из них освобождено 17, еще восемь человек забрала скорая помощь.

Пока задержанных примерно на 100 меньше, чем неделей ранее.

6 декабря стало 120-м днем непрерывных протестов в стране.