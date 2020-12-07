07.12.2020 17:47 Политика, Общество
Корреспонденты "Белсата", задержанные на марше пенсионеров в Минске, оставлены до суда под стражей
Минск, 7 декабря. Корреспондент "Белсата" Любовь Лунева и оператор телеканала Иван Куракевич, задержанные во время сегодняшнего марша пенсионеров в центре Минска, отправлены в Центр изоляции правонарушителей до суда, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Они обвиняются в участии в этой акции. БАЖ призвал освободить коллег.
Ранее Лунева успела сообщить, что в Советском РУВД вместе с ней находятся 10 задержанных участников марша.