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Дата распечатки: 08.12.2020 03:05
 
08.12.2020 01:42 Общество, Политика

Журналистку Любовь Луневу из ЦИП забрала скорая помощь

Минск, 8 декабря. Журналистку вещающего на Беларусь польского телеканала "Белсат" Любовь Луневу из Центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске забрала скорая помощь, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Днем 7 декабря Луневу и ее оператора Ивана Куракевича задержали во время работы на традиционном понедельничном марше пенсионеров. После составления протоколов об участии в несанкционированном массовом мероприятии их доставили в ЦИП до суда.

БелаПАН.

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