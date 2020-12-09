Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/12/09/ru_1070854/
Дата распечатки: 09.12.2020 15:50
 
09.12.2020 15:37 Общество, Политика

Задержана основательница регионального новостного сайта korelichi.by Каролина Князькова

Минск, 9 декабря. В Кореличах (Гродненская область) утром 9 декабря задержали основательницу и администратора регионального новостного сайта korelichi.by Каролину Князькову, сообщает интернет-ресурс на своей странице в "ВКонтакте".

Отмечается, что Князькову задержали сотрудники Кореличского РОВД. У нее дома провели обыск, изъяли технику. Задержаны и родители Князьковой.

Каролина Князькова работает инструктором-методистом в детско-юношеской спортивной школе Кореличского района. "Уже на протяжении двух недель на нее оказывалось давление на работе. Местные власти любым способом пытались избавиться от Каролины, но взять на себя ответственность и уволить не смогли", — говорится в сообщении интернет-ресурса в соцсети.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на Князькову и членов ее семьи составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Среда, 09 Декабрь 2020, 15:50
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239