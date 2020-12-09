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Дата распечатки: 09.12.2020 22:02
 
09.12.2020 21:30 Политика, Общество

Лукашенко назвал Кебича "незаурядным политиком", имевшим "неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами"

Минск, 9 декабря. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким бывшего премьер-министра Вячеслава Кебича, который скончался 9 декабря в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

"Он был человеком, прошедшим огромную школу жизни, настоящим профессионалом, имел неоспоримый авторитет в нашей стране и далеко за ее пределами. Вячеслав Францевич — незаурядный политик, непосредственный участник судьбоносного провозглашения независимости Беларуси — руководил республикой в исторический период, на рубеже эпох. На его долю выпали непростые первые годы построения суверенного государства, формирования его институтов", — говорится в телеграмме, которую цитирует неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого".

"Бурное время требовало предельного напряжения сил, концентрации энергии и максимальной отдачи на посту главы правительства. В том, что нам удалось построить успешную, безопасную и благополучную страну, есть заслуга и Вячеслава Францевича", — отметил Лукашенко.

"Мы могли в чем-то не соглашаться друг с другом, быть соперниками в политике, но наши добрые личные отношения всегда пронизывало огромное уважение, — написал он. — От нас ушел человек, жизнь и труд которого навсегда останутся в истории страны и народа".

Кебич проиграл Лукашенко первые президентские выборы в 1994 году.

БелаПАН.

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