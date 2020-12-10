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Дата распечатки: 10.12.2020 10:14
 
10.12.2020 10:04 Общество

При посещении на дому пациентов с COVID-19 врачи теперь могут выписывать больничные листы контактам первого уровня

Минск, 10 декабря. При посещении на дому пациентов с COVID-19 врачи теперь могут выписывать больничные листы их контактам первого уровня, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 705 от 7 декабря.

"Факт наличия у человека контакта и его уровень может быть установлен мониторинговой группой поликлиники во время посещения (выезда) по месту жительства или месту пребывания пациента, имеющего инфекцию COVID-19", — отметили в Минздраве.

Постановление также обязывает иностранных граждан, достигших шестилетнего возраста (за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси) и прибывающих в страну, иметь оригинал либо копию медицинского документа (на бумажном носителе или в электронном виде), который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. Исключение составляют определенные категории иностранных граждан.

Сотрудники органов пограничной службы, а в пунктах пропуска, где пограничный контроль осуществляется таможенными органами, — должностные лица наделяются полномочиями проверять наличие такого медицинского документа у иностранцев.

По информации Минздрава, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси на 9 декабря достигло 152.453, умерло 1.230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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