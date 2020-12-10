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Дата распечатки: 10.12.2020 17:54
 
10.12.2020 16:45 Общество

Названы лауреаты Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека

Минск, 10 декабря. В Международный день прав человека, 10 декабря, белорусские правозащитные организации объявили лауреатов Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека.

Церемония, которую вел заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, из-за пандемии коронавируса проходила онлайн.

Лауреатом в номинации "Правозащитник года" коллегия жюри назвала адвоката Татьяну Агееву (посмертно).

Победу в номинации "Журналист года" разделили журналистки Катерина Борисевич (портал tut.by), Екатерина Андреева (телеканала "Белсат") и Дарья Чульцова ("Белсат"). Все трое в настоящее время находятся в заключении и признаны политзаключенными.

В номинации "Правозащитная кампания/инициатива года" лучшей признана кампания "byCOVID-19. Помощь медикам Беларуси".

(Будет дополнено).

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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Четверг, 10 Декабрь 2020, 17:54
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