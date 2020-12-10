Названы лауреаты Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека

Минск, 10 декабря. В Международный день прав человека, 10 декабря, белорусские правозащитные организации объявили лауреатов Национальной премии 2020 года за достижения в сфере прав человека.

Церемония, которую вел заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, из-за пандемии коронавируса проходила онлайн.

Лауреатом в номинации "Правозащитник года" коллегия жюри назвала адвоката Татьяну Агееву (посмертно).

Победу в номинации "Журналист года" разделили журналистки Катерина Борисевич (портал tut.by), Екатерина Андреева (телеканала "Белсат") и Дарья Чульцова ("Белсат"). Все трое в настоящее время находятся в заключении и признаны политзаключенными.

В номинации "Правозащитная кампания/инициатива года" лучшей признана кампания "byCOVID-19. Помощь медикам Беларуси".

(Будет дополнено).