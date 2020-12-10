Лукашенко рассчитывает на "дальнейшее выстраивание двусторонних отношений" со Швейцарией, "основанных на близости внешнеполитических подходов"

Минск, 10 декабря. Александр Лукашенко поздравил Ги Пармелена с избранием на должность федерального президента Швейцарии и выразил надежду на "продолжение взаимовыгодного сотрудничества двух стран во всех отраслях, в первую очередь в сферах торговли и инвестиций, науки и инноваций, цифровизации и развития новых технологий", сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Рассчитываю на осуществление в следующем году ряда совместных мероприятий, направленных в том числе на углубление белорусско-швейцарских экономических связей, — говорится в поздравлении. — Убежден, что дальнейшее выстраивание двусторонних отношений, основанных на близости внешнеполитических подходов, взаимном доверии и уважении, в полной мере соответствует интересам народов Беларуси и Швейцарии".