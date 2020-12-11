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Дата распечатки: 11.12.2020 13:57
 
11.12.2020 13:19 Фото

В Минске простились с Вячеславом Кебичем

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11 декабря в Минске состоялось прощание с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, который скончался 9 декабря в 84 года от осложнений, вызванных коронавирусом.

Фото Виолетты Савчиц, Вадима Замировского, БелаПАН.

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