11.12.2020 13:19 Фото
В Минске простились с Вячеславом Кебичем
11 декабря в Минске состоялось прощание с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, который скончался 9 декабря в 84 года от осложнений, вызванных коронавирусом.
11 декабря в Минске состоялось прощание с первым премьер-министром Беларуси Вячеславом Кебичем, который скончался 9 декабря в 84 года от осложнений, вызванных коронавирусом.
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