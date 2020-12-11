"Репортеры без границ": Беларусь подтверждает статус самой опасной для журналистов страны Европы

Минск, 11 декабря. Беларусь подтверждает свой статус самой опасной для журналистов страны Европы, за последние четыре месяца в стране зафиксировано почти 450 случаев нарушения свободы слова, заявила международная организация "Репортеры без границ".

"С 9 августа было арестовано около 370 журналистов, восемь из них до сих пор находятся в тюрьме за свою работу. Правоохранительные органы умышленно и жестко нападают на журналистов, освещающих демонстрации с явной целью: заставить замолчать прессу, чтобы "исчезли" протестные движения", — отмечают "Репортеры без границ".

По их подсчетам, во время президентской избирательной кампании (с 8 мая по 9 августа) права журналистов были нарушены 102 раза, в послевыборный период (с 9 августа по 30 ноября) — 449. "К многочисленным незаконным арестам добавились массовые отзывы аккредитации, обыски, отключения интернета и цензура, а также создание препятствий для печати и распространения газет. Это стало повседневной рутинной практикой для СМИ, которые работают во все более враждебной атмосфере", — констатирует организация.

Из 368 журналистов, задержанных с 9 августа по 30 ноября, около 80 получили административный арест не менее чем на трое суток. Власти "отказывают им в праве освещать события, потрясшие страну за последние четыре месяца". Почти все преследования "основаны на так называемом "участии в незаконном собрании" или "неподчинении требованиям милиции" и происходят в ходе несправедливых судебных процессов с участием "свидетелей", которые часто либо анонимны, либо вообще не участвуют в процессе".

Анализ "Репортеров..." и их партнеров из Белорусской ассоциации журналистов показывает, что более трети всех журналистов, находившихся в тюрьме, попали туда в ноябре. Приблизительно каждый второй журналист, арестованный за тот же период, был отправлен за решетку. В августе эта пропорция составляла менее 10%. Не менее 62 журналистов стали жертвами насилия, жестокого обращения и пыток во время содержания под стражей.

"Чтобы положить конец этим репрессиям и заложить новые основы свободы слова в Беларуси", "Репортеры без границ" разработали 15 рекомендаций властям страны и международным структурам.

Рекомендации властям:

1. В соответствии с рекомендациями докладчика ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, опубликованными 5 ноября 2020 года в рамках Московского механизма, обеспечить безопасные и благоприятные условия для работы журналистов и

СМИ; обеспечить безопасность всех журналистов и воздерживаться от любых преследований, связанных с выполнением ими своих обязанностей или созданием таких препятствий, таких как конфискация и порча оборудования; преследовать и судить в соответствии с международными стандартами лиц, обвиняемых в нарушениях свободы печати; незамедлительно расследовать все сообщения о пытках, жестоком обращении, сексуальном насилии и исчезновениях, поступающие от независимых организаций; облегчить аккредитацию иностранных журналистов; воздерживаться от любых вмешательств в части доступа к интернету, включая мобильный интернет, прекратить цензуру и блокировку новостных сайтов и любые ограничения для блогеров; прекратить преследования со стороны Министерства информации, направленное на прекращение признания статуса СМИ для новостного сайта TUT.by, и разблокировать 70 сайтов; предоставить независимым печатным изданиям доступ к услугам типографий и распространения изданий; прекратить обязывать все СМИ вести учет и раскрывать властям данные лиц, оставляющих комментарии.

2. Прекратить уголовные и административные производства, возбужденные в отношении журналистов, пересмотреть уголовные и административные решения, принятые в их отношении.

3. Способствовать посещению страны докладчиком ОБСЕ, независимыми экспертами ООН и представителями специальных процедур Совета ООН по правам человека.

4. Принять участие в процессе вступления в Совет Европы, результате чего Беларусь взяла бы на себя обязательства выполнения Европейской конвенция о защите прав человека и основных свобод и тем самым признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Для этого страна сможет воспользоваться технической помощью

Венецианской комиссии за демократию и верховенство права.

Рекомендация "в отношении европейских институций и государств-членов":

5. Предлагать и укреплять поддержку находящимся под угрозой журналистам и работникам СМИ; например предоставлять им безопасный приезд или проезд в/через их страну, убежище и медицинскую помощь, если это необходимо.

Рекомендация Еврокомиссии и Совету ЕС:

6. Заморозить любую финансовую помощь Беларуси со стороны Инструмента европейского соседства и партнерства (за исключением помощи, предназначенной для поддержки организаций гражданского общества и негосударственных субъектов в деятельности по продвижению прав человека и основных свобод) до тех пор, пока страна не будет уважать общие ценности и универсальные фундаментальные ценности, верховенство права и права человека.

Рекомендации ЕС:

7. Продолжать усилия по введению экономических санкций и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, причастных к нарушениям международных стандартов проведения выборов, международного права о правах человека, в частности посягательствам на свободу выражения мнений и СМИ.

8. В случае серьезного или постоянного ухудшения состояния демократии, прав человека или верховенства права в Беларуси полностью или частично приостановить финансирование со стороны ЕС. С этой целью ускорить принятие Регламента Европейского парламента и Европейского совета, дающего Еврокомиссии такую возможность в рамках политики добрососедства.

Рекомендация Совету Европы:

9. Включить поощрение и совершенствование свободы прессы, свободы выражения мнений и плюрализма, которые до сих пор полностью отсутствовали в Плане действий для Беларуси на 2019-2021 годы, в качестве одной из целей и приоритетных областей любого будущего плана действий, а также выделить необходимые средства и ресурсы для этой цели.

Рекомендации ОБСЕ:

10. Систематически осуждать нападения, запугивания, цензуру журналистов и СМИ в Беларуси и требовать проведения независимых и беспристрастных расследований.

11. Решительно и активно призывать к выполнению рекомендаций по вопросам свободы выражения мнений и СМИ адресованных белорусским властям докладчиком ОБСЕ.

12. Создать инструмент для тщательного мониторинга шагов, предпринимаемых белорусскими властями в направлении восстановления прав человека, демократии и верховенства права.

Рекомендации ООН:

13. Систематически осуждать нападения, запугивания, цензуру журналистов и СМИ в Беларуси и требовать проведения независимых и беспристрастных расследований в случае совершения подобных нападений.

14. Взаимодействовать с белорусскими властями в целях содействия использования специальных процедур ООН для защиты и поощрения защиты прав человека в Беларуси и, в частности, использовать привлечение спецдокладчика ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение.

15. Взаимодействовать с белорусскими властями в целях скорейшего создания там постоянного представительства Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для оказания конкретной помощи в изменении практики в области прав человека, уделяя особое внимание улучшению ситуации со свободой выражения мнений, плюрализмом и свободой СМИ.