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Дата распечатки: 15.12.2020 08:08
 
14.12.2020 21:45 Политика, Общество

Правозащитники: На Марше мудрости задержано более 100 человек

Минск, 14 декабря. Не менее 102 человек задержано сегодня на Марше мудрости в центре Минска, сообщают правозащитники.

В списке задержанных пенсионеры 1937, 1938, 1941, 1942, 1945—1949 годов рождения. Среди них женщина, родившаяся 9 мая 1945 года. Освобождено 43 человека. Как минимум два человека, в том числе 70-летняя женщина, отправлено в Центр изоляции правонарушителей.

Волонтерский телеграм-канал "Списки задержанных" приводит 107 фамилий. Одну участницу забрала скорая помощь.

Силовики сегодня помешали проведению традиционного Марша мудрости. Они окружили собравшихся на площади Независимости людей, которые водили хоровод. 

Телеграм-каналы разместили фотографии и видеозаписи, на которых видно, как силовики окружили и затолкали людей, в основном пожилых, в автобусы. Сотрудник милиции в форме в это время в мегафон повторял: "Уважаемые граждане, пройдите в автобус!"

Сообщалось, что активистов Яна Гриба (84 года) и Нину Багинскую (73) отпустили, остальных повезли в РУВД. 

Марш пенсионеров проходит в Минске еженедельно с 5 октября.

 

БелаПАН.

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