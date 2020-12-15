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Дата распечатки: 15.12.2020 18:02
 
15.12.2020 15:13 Политика, Общество

Политзаключенным Статкевичу и Лосику предъявлено новое обвинение

Минск, 15 декабря. Оппозиционному политику Николаю Статкевичу и блогеру Игорю Лосику, которые обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), предъявлено еще одно обвинение — в подготовке массовых беспорядков. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение, — написала в "Фейсбуке" 15 декабря жена Статкевича Марина Адамович. — "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки".

О новом обвинении Игорю Лосику сообщил телеграм-канал "Беларусь головного мозга", создателем которого он является. В знак протеста блогер объявил бессрочную голодовку.

Родные Статкевича и Лосика уверены: это сделано для того, чтобы продлить срок их содержания под стражей — по предыдущей статье задержанных могли держать под стражей не более шести месяцев. Статкевич был задержан 31 мая, Лосик — 25 июня. Оба признаны политическими заключенными.

Сегодня также стало известно, что в знак солидарности с мужем бессрочную голодовку объявила Дарья Лосик.

БелаПАН.

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