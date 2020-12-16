По неофициальной информации, постпреды ЕС одобрили новый санкционный список в отношении Беларуси

Минск, 16 декабря. Комитет постоянных представителей ЕС (COROPER II) на заседании 16 декабря одобрил новый санкционный список в отношении Беларуси. Об этом сообщил 16 декабря в "Твиттере" брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

"Послы ЕС одобрили новые санкции по Беларуси. 29 человек, семь предприятий. Будет опубликовано завтра в официальном журнале ЕС", — написал он.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано на просьбу БелаПАН подтвердить данную информацию ответил: "Санкции утверждаются только после завершения всех формальных процедур по их принятию, этого пока еще не произошло. Все остальное — это внутренние процедуры [принятие решений], которые мы никогда не комментируем. После официального принятия санкций мы сделаем соответствующее заявление".

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции в отношении примерно 40 белорусских чиновников, "причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны". В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

В тот же день Беларусь ввела в действие "ответный санкционный список". "Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений", — говорилось в заявлении МИД Беларуси.

6 ноября ЕС расширил санкционный список до 59 человек, включив в него Александра Лукашенко. Санкции включают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов данных лиц.