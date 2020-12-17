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Дата распечатки: 17.12.2020 12:41
 
17.12.2020 10:35 Политика, Общество

В Минск прибыл посланник папы римского Клаудио Гуджеротти

Фото: catholic.by
Минск, 17 декабря. В Минск в качестве специального посланника папы римского Франциска прибыл бывший апостольский нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает неофициальный телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко "Пул Первого".

Сообщается, что 17 декабря архиепископ Гуджеротти встретится с Лукашенко.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с июля 2011 по ноябрь 2015 года, а затем служил на такой же должности в Украине. 4 июля 2020 года папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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