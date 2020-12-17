В Минск прибыл посланник папы римского Клаудио Гуджеротти (дополнено)

Минск, 17 декабря. В Минск в качестве специального посланника папы римского Франциска прибыл бывший апостольский нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти, сообщает неофициальный телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко "Пул Первого".

Сообщается, что 17 декабря архиепископ Гуджеротти встретится с Лукашенко.

Архиепископ Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в Беларуси с июля 2011 по ноябрь 2015 года, а затем служил на такой же должности в Украине. 4 июля 2020 года папа Франциск назначил его апостольским нунцием в Великобритании.

В прошлый раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября Беларусь посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал, чтобы решить проблему с фактически изгнанным из страны главой католического епископата Беларуси, митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки, заявив, что его паспорт недействительный. После этого костел стал гораздо смелее и более открыто осуждать насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и в целом — различные проявления репрессий со стороны государства.

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий охарактеризовал ситуацию с Кондрусевичем и иные факты наступления на костел в Беларуси попыткой давления. "Происходит преследование костела, хотя об этом никто открыто не говорит", — сказал он.

Когда в конце ноября — начале декабря двух католических священников осудили на административный арест (одного якобы за участие в несанкционированном мероприятии, второго — за демонстрацию нацистской символики), епископ Кособуцкий заявил, что в стране наблюдается "активизация репрессий в отношении католического костела". "Мы открыто выступаем против любого греха, против насилия, против обмана и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Мы особым образом молимся за мир, согласие, солидарность и единство белорусского народа. Но кто-то считает все это проявлением экстремизма, разжиганием вражды", — заявил католический иерарх.