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Дата распечатки: 18.12.2020 21:34
 
18.12.2020 20:45 Политика, Беларусь — Евросоюз

Тихановская совершит рабочий визит в Испанию

Минск, 18 декабря. 21—23 декабря Светлана Тихановская посетит Мадрид, сообщила ее пресс-служба.

Экс-кандидат в президенты "проведет онлайн-звонок с главой правительства Испании Педро Санчесом, встретится с министром иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя". Состоятся встречи в испанском парламенте и с белорусской диаспорой.

13—16 декабря Тихановская провела встречи на высоком уровне в Берлине и Брюсселе. В столице Германии прошли переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, в столице Бельгии она стала участницей церемонии вручения белорусской оппозиции премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую основал Европейский парламент.

БелаПАН.

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