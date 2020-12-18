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Дата распечатки: 18.12.2020 17:04
 
18.12.2020 16:29 Общество

С 16 января 2021 года белорусские граждане смогут въезжать в ОАЭ без виз

Минск, 18 декабря. 16 января 2021 года начнет действовать безвизовый режим поездок для граждан между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, внешнеполитическое ведомство ОАЭ уведомило о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Протокол распространяет действие безвизового режима на граждан обоих государств — владельцев национальных паспортов.

Белорусская сторона ратифицировала протокол в декабре 2019 года.

"Протокол вступает в силу 16 января 2021 года, — говорится в сообщении МИД. — С этой даты граждане Беларуси — владельцы обычных национальных паспортов смогут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз на протяжении периода, не превышающего 90 дней с даты въезда. Аналогичные условия вводятся и для граждан ОАЭ на территории Беларуси".

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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