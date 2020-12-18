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Дата распечатки: 18.12.2020 21:35
 
18.12.2020 20:37 Общество

Лукашенко продлил осенний призыв в армию

Минск, 18 декабря. Александр Лукашенко продлил осенний призыв в армию до 1 января 2021 года. Соответствующий указ, который корректирует указ от 3 августа 2020 года № 297 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", подписан 18 декабря.

"Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом № 297", — сообщила пресс-служба Лукашенко. Численность указана в приложении "для служебного пользования".

Призыв начался в августе и должен был завершиться 30 ноября.

БелаПАН.

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