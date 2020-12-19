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Дата распечатки: 19.12.2020 19:05
 
19.12.2020 18:31 Общество

Украинские пограничники перехватили крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов из Беларуси

Минск, 19 декабря. Крупную партию контрабандных сигарет и медпрепаратов перехватили украинские пограничники. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Кошары в Волынской области.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, благодаря оперативной информации удалось выйти на след четырех мужчин, которые шли с грузом по лесополосе от границы. Увидев пограничников, они бросили товар и убежали.

В мешках находилось 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.

Поиск нарушителей продолжается.

БелаПАН.

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