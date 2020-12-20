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Дата распечатки: 20.12.2020 13:06
 
20.12.2020 11:46 Общество, Политика

В Минске и других населенных пунктах белорусы вновь выходят на локальные воскресные акции протеста

Минск, 20 декабря. В Минске и других населенных пунктах в воскресенье люди выходят на традиционные акции сторонников перемен.

Пятое воскресенье подряд акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.

В телеграм-каналах и соцсетях размещаются фото и видео прошедших утром в разных частях столицы локальных маршей и других акций: в Сухарево, Каменной Горке, военном городке Уручье, жилом комплексе "Минск Мир", на улицах Богдановича, Матусевича, Некрасова, Беды.

Акция прошла в Заславле под Минском.

Рано утром в столице также состоялась провластная акция, видеролики с которой размещены в телеграм-каналах. Большая колонна тракторов МТЗ под государственными красно-зелеными флагами выехала с территории предприятия и проехала по улицам города в направлении витебской трассы в сопровождении автомобилей ГАИ. Из динамиков звучали песни, которые обычно транслируются во время провластных акций, в том числе "Любимую не отдают".

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали сторонники Александра Лукашенко. Сейчас спецтехника силовиков рассредоточена в районах города.

Как и в прошлое воскресенье, в Минске сегодня не закрыта ни одна станция метро и не отключен интернет.

Очередная воскресная акция сторонников перемен на этот раз называется "Марш народного трибунала". Это уже 19-й марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

БелаПАН.

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