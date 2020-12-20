Очевидцы сообщают о точечных задержаниях в разных частях Минска

Минск, 20 декабря. В ходе воскресных локальных акций, проходящих сегодня в разных районах Минска, очевидцы фиксируют точечные задержания протестующих.

В телеграм-каналах и чатах публикуются фото и видео задержаний участников маршей и прохожих возле столичного кинотеатра "Аврора", в районах Каменная Горка и Новинки, на улицах Притыцкого, Филатова, Куйбышева, Кнорина.

Информацию о задержанных правозащитники пока не публикуют.

Пятое воскресенье подряд акции сторонников перемен проходят в новом формате — люди собираются на локальные марши во дворах и районах Минска и других населенных пунктах страны.

В телеграм-каналах и соцсетях размещаются фото и видео прошедших в разных частях Минска локальных маршей, "прогулок", других акций: Уручье, Серебрянка (здесь сформировалась большая колонна), Восток, Грушевка, Веснянка, Масюковщина, Лебяжий, Юго-Запад, Чижовка, Маяк Минска, Чижовка, Сухарево, Каменная Горка, Сокол, Новинки, военный городок Уручье, жилой комплекс "Минск Мир" .

Марши проходят как с бело-красно-белой символикой, так и без нее. В столичном районе Сокол к участникам марша присоединился Дед Мороз.

Марши и локальные акции, в том числе цепи солидарности, состоялись на проспекте Независимости (возле ЦУМа), в районе парка Челюскинцев и Севастопольского парка, на территории Музея валунов (Уручье), на улицах Богдановича, Матусевича, Некрасова, Беды, Захарова, Филатова, Розы Люксембург, Васнецова. Куйбышева, проспекте Машерова, Логойском тракте, Партизанском проспекте.

Также акция прошла в Заславле под Минском, агрогородке Щемыслица Минского района, Новополоцке (Витебская область) и других населенных пунктах страны.

Рано утром в Минске также прошла провластная акция. Большая колонна тракторов МТЗ под государственными красно-зелеными флагами выехала с территории предприятии и проехала по улицам столицы в направлении витебской трассы в сопровождении автомобилей ГАИ. Из динамиков звучали песни, которые обычно транслируются во время провластных акций, в том числе "Любимую не отдают".

Утром со стороны микрорайона Уручье в Минск въехала спецтехника, которую на проспекте Независимости встречали сторонники Александра Лукашенко. Сейчас спецтехника силовиков рассредоточена в районах города.

Как и в прошлое воскресенье в Минске сегодня не закрыта ни одна станция метро и не отключен интернет.

Очередная воскресная акция сторонников перемен на этот раз называется "Марш народного трибунала". Это уже девятнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.