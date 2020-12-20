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Дата распечатки: 20.12.2020 17:43
 
20.12.2020 16:29 Общество, Политика

В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич и Алена Ковальчук

Минск, 20 декабря. В Гродно задержаны журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник "Наша слова").

Перед задержанием Харевич сообщила, что в помещение, где они работали, ломились "люди в штатском".

На этот час правозащитникам известно о задержании около 40 участников воскресных акций в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Список задержанных публикует spring96.org.

Помимо столицы и Гродно задержания зафиксированы в Борисове и Солигорске (Минская область), поселке Радошковичи (Молодечненский район Минской области).

В Солигорске, в частности, задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун.

БелаПАН.

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