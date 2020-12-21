Лукашенко назначил новых председателя ГТК и уполномоченного по делам религий и национальностей
Минск, 21 декабря. Александр Лукашенко 21 декабря произвел ряд кадровых назначений, сообщает телеграм-канал "Пул первого".
Председателем Государственного таможенного комитета назначен Владимир Орловский. До этого он занимал должность первого заместителя главы ГТК.
Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей. Ранее он работал заместителем министра труда и социальной защиты.
Лукашенко также да согласие на назначение:
Дениса Дишука — председателем Березинского райисполкома;
Юрия Панфилова — главой администрации Октябрьского района Витебска;
Алексея Героева — главой администрации Железнодорожного района Витебска;
Елены Богдан — первым заместителем министра здравоохранения;
Дмитрия Чередниченко — заместителем министра здравоохранения;
Ивана Лавриновича — заместителем министра труда и социальной защиты;
Сергея Митянского — заместителем министра экономики;
Михаила Гриба — членом Минского горисполкома.