Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла в Аргентине Астапенко

Минск, 21 декабря. Генеральная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко.

"Генеральная прокуратура рассмотрела поступившие из Министерства иностранных дел материалы в отношении Астапенко В.А. — бывшего чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству. Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2.393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6.077 рублей, которые использовал в личных целях", — говорится в сообщении ведомства.

"Своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике", — заявляет Генпрокуратура.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Бывшему послу, который находится за границей, грозит до четырех лет лишения свободы.

Организация предварительного расследования поручена центральному аппарату Следственного комитета.

Посол Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, с просьбой об увольнении с должности по соглашению сторон. Реакции не последовало, и 27 октября он отозвал заявление, подав новое с просьбой об отставке в связи с нарушением нанимателем законодательства. В числе нарушений дипломат назвал действия властей после президентских выборов, которые ведут к международной изоляции страны.

"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа", — цитировал Астапенко портал tut.by.

30 октября в соцсетях и телеграм-каналах появилось видеообращение Астапенко. "Сегодня мой последний день в этом посольстве, и я вспоминаю 1985 год, когда я молодым выпускником МГИМО пришел работать в МИД БССР. И я вспоминаю, как в начале 90-х годов мы строили независимое, суверенное государство Республику Беларусь. Как открывали первые посольства и поднимали над ними наш национальный бело-красно-белый флаг... И сегодня свободолюбивый и гордый народ Беларуси снова вынес этот флаг на улицы наших городов. И я верю, что уже в ближайшем будущем придет то время, когда мы сможем поднять бело-красно-белый флаг над всеми посольствами Республики Беларусь в мире. Жыве Беларусь!" — сказал Астапенко.

3 ноября Александр Лукашенко освободил Астапенко от должности посла "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе", и лишил его дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

5 ноября Астапенко присоединился к Народному антикризисному управлению, созданному по инициативе еще одного бывшего дипломата Павла Латушко. В своем видеообращении по этому поводу Астапенко отметил, что "на протяжении своей трудовой жизни был не очень публичной персоной". "Сегодня я имею честь обратиться ко всем белорусам, чтобы выразить безмерную благодарность за проявленную солидарность и поддержку в связи с моими заявлениями об увольнении, — сказал дипломат. — Хочу публично сообщить, что после увольнения с дипломатической службы я с удовольствием принял приглашение Павла Латушко присоединиться к работе Народного антикризисного управления. Отдельно хочу обратиться к государственным служащим. Я не зову вас последовать моему примеру. Наверное, вы знаете о моих неудавшихся попытках уволиться по соглашению сторон. Но я призываю всех вас проявить порядочность, которая, как известно, не предполагает героизма, но предполагает неучастия в подлости".

16 ноября Лукашенко своим указом отказал в ежемесячном денежном содержании лицам, лишенным дипломатического ранга. Соответствующие изменения были внесены в указ "О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий государственных служащих", который предусматривает выплату специального денежного содержания вместо пенсии для высших госчиновников. Оно может составлять от 65 до 75% зарплаты.

Владимир Астапенко начинал дипломатическую карьеру третьим секретарем МИД Белорусской ССР. В 1992—1993 годах был заместителем министра иностранных дел Беларуси, затем работал в ряде посольств, МИД, преподавал в БГУ, в 2008—2015 годах был послом на Кубе. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентине, а затем послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.