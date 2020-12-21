Возбуждены новые уголовные дела в отношении членов Координационного совета

Минск, 21 декабря. Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела "по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

"Генеральная прокуратура с учетом данных, полученных в ходе расследования Следственным комитетом уголовного дела в отношении членов так называемого координационного совета по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в отношении Леончика А.Л. и иных граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по ст. 361-2 Уголовного кодекса".

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, по поручению Генпрокуратуры СК возбудил уголовное дело "в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

"Каждому факту оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаком М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевским С.А. и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка", — предупреждает Генпрокуратура.

Справка БелаПАН. Светлана Тихановская — кандидат в президенты на выборах 2020 года, инициатор создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса (вынужденно покинула страну после выборов). Мария Колесникова, Максим Знак — члены президиума Координационного совета, находятся под арестом; Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский — члены президиума КС, находятся за границей. В состав президиума входят также не упомянутые в сообщении Генпрокуратуры лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич (находится за границей) и юрист Лилия Власова (отпущена из СИЗО КГБ, остается обвиняемой). Алексей Леончик — представитель фонда помощи жертвам насилия и репрессий By_help (находится за границей). 11 ноября Следственный комитет наложил арест на денежные средства, перечисленные гражданам инициативой By_help, и признал Леончика подозреваемым по уголовному делу.

Ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (по ней возбуждено дело 20 августа, на следующий день после создания КС) — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет (наказание: от 2 до 5 лет лишения свободы).

Ч. 1 ст. 361-1 УК — создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением (ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 7 лет).

Ст. 361-2 УК — финансирование деятельности экстремистского формирования (арест, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет).

Ч. 1 ст. 357 УК — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем (лишение свободы на срок от 8 до 12 лет).