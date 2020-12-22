Макей: В ответ на третий пакет санкций ЕС принято решение ограничить деятельность ряда политических фондов в Беларуси

Минск, 22 декабря. "Мы категорически не приемлем политику и логику санкций, но вынуждены отвечать адекватно на те недружественные рестриктивные меры, которые, к сожалению, предпринимают наши партнеры по отношению к Беларуси", — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря узкому кругу СМИ.

Стенограмму подхода министра к прессе БелаПАН предоставила пресс-служба МИД.

По словам Макея, белорусская сторона внимательно изучила третий пакет санкционных мер ЕС. "Естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет, — сказал он. — Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. Мы предпримем, естественно, ряд действий юридического характера в ответ на абсолютно необоснованное включение ряда предприятий и персоналий в список ЕС".

"Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств", — сообщил Макей. О каких конкретно фондах идет речь, он не уточнил.

"Есть еще как минимум три направления, по которым будут предприняты адекватные ответные меры со стороны Беларуси в адрес наших европейских партнеров. Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезным", — добавил Макей.

17 декабря ЕС одобрил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под санкции попали Управление делами президента Беларуси, ЗАО "Белтехэкспорт", "Дана холдингз/Дана Астра", ООО "Синезис", ОАО "Агат", ОАО "140 ремонтный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей".

Санкции введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также значатся: первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, заместитель начальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, заместитель начальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении ряда белорусских чиновников, "причастных к фальсификации выборов и репрессиям в отношении граждан страны", включая членов Центризбиркома, руководство и сотрудников силового блока, Александра Лукашенко. В санкционный список ЕС в этом году добавлено 84 человека. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов этих лиц.