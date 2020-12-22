Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 22.12.2020 16:55
 
22.12.2020 16:08 Общество

Адвоката не впустили в квартиру программного директора "Пресс-клуба Беларусь" Аллы Шарко, где, по неофициальной информации, проходит обыск

Минск, 22 декабря. Неизвестные люди в штатском не впустили адвоката Сергея Зикрацкого в квартиру, где проживает программный директор "Пресс-клуба Беларусь" Алла Шарко.

Зикрацкий сообщил БелаПАН, что не знает о том, что происходит в квартире. Он предположил, что там может производиться обыск. "У меня договор с другим человеком, который проживает по этому адресу, — сказал Зикрацкий. — Просто тут непонятно было, это действия по отношению к Алле или другому человеку, который здесь проживает. Я прибыл по этому адресу, пытался попасть в квартиру. Мне открыли люди в штатском, я сказал, что я — адвокат, попытался пройти, меня физически оттуда выпихнули. Я пока в подъезде, жду, как дальше будут развиваться события".

О том, что к Алле Шарко пришли силовики, сообщила около получаса назад Белорусская ассоциация журналистов. "Силовики пришли домой к программному директору Пресс-клуба Алле Шарко. Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери", — говорится в сообщении.

Чуть позже появилась информация о том, что в минском аэропорту задержана основательница "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая. Телефон ее отключен. В Госпогранкомитете информацией на этот счет не владеют.

По имеющимся сведениям, обыск также проходит в офисе "Пресс-клуба Беларусь".

"Пресс-клуб Беларусь" позиционирует себя как площадку для профессионального развития медиасообщества. Своей миссией "Пресс-клуб Беларусь" называет "сохранение профессии журналиста в условиях падения ее авторитета и экономической привлекательности до того момента, когда станет возможной социально-политическая, экономическая трансформация Беларуси".

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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