Белорусские власти разрешили Кондрусевичу вернуться домой

Минск, 22 декабря. Белорусские власти разрешили вернуться на родину митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу.

Апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Республике Беларусь сообщила: "22 декабря 2020 года из компетентных государственных органов получила информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь".

"Вместе с тем Апостольская нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является", — говорится в сообщении за подписью апостольского нунция архиепископа Анте Йозича.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей сообщил узкому кругу СМИ, что Александр Лукашенко поручил найти решение вопроса по ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем "с учетом всех имеющихся правовых механизмов".

Чиновник раскрыл некоторые подробности визита 17 декабря в Минск спецпосланника папы Франциска, апостольского нунция в Великобритании и экс-нунция в Беларуси Клаудио Гуджеротти. По словам Макея, Лукашенко и папу Франциска связывают очень тесные, дружеские, личные отношения. Лукашенко "с уважением относится к папе Франциску и восхищается его деятельностью", а понтифик — "душевный человек, который с любовью и трепетом относится к Беларуси, переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии".

"Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании Гуджеротти — с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича", — сообщил министр иностранных дел.

"Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", — сказал Макей.

17 декабря глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве спецпосланника папы римского направлен в Минск для встречи "с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность святого отца текущей ситуацией в стране".

Предыдущий раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября страну посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал решить проблему с фактически изгнанным Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу "для консультаций, как развалить страну".

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий охарактеризовал ситуацию с Кондрусевичем и иные факты наступления на костел в Беларуси попыткой давления. "Происходит преследование костела, хотя об этом никто открыто не говорит", — сказал он.

Две недели назад в интервью католическому информагентству KAI Кондрусевич сообщил, что в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя папы римского Франциска. "3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию", — сообщил он. На замечание о том, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал: "Не знаю. Все зависит от святого отца".

Католический иерарх выразил надежду, что "все закончится хорошо" и ему удастся вернуться в Беларусь. "Я никогда не был вовлечен в политику, а только проповедовал Евангелие и реализовывал социальное учение костела", — подчеркнул он.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, "предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение".