Боррель: ЕС будет поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо

Минск, 23 декабря. "ЕС продолжит поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо, в защите его фундаментального права выбирать своего президента на свободных и честных выборах", — заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вечером 22 декабря он разместил в своем блоге статью "ЕС продолжает поддерживать белорусский народ", посвященную ситуации в Беларуси и действиям Евросоюза по урегулированию политического кризиса в стране.

"Пять месяцев после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа Европейский союз продолжает поддерживать белорусский народ. В минувшую среду (16 декабря в Брюсселе. — БелаПАН.) я встретился со Светланой Тихановской, бывшим кандидатом в президенты и лидером демократической Беларуси. Во время визита она получила престижную премию Сахарова", — пишет Боррель.

С августа он "неделю за неделей" находился под "глубоким впечатлением" от стойкости белорусского народа и его мужественной борьбы за соблюдение фундаментальных прав, за свободные и честные выборы. На это режим "отреагировал жестокостью и беззаконием". Верховный представитель ЕС отмечает, что было задержано более 31 тыс. мирных демонстрантов, в том числе 370 журналистов, в отношении сотен политзаключенных и более чем 900 человек в целом возбуждены уголовные дела. "Делегация ЕС в Минске неоднократно обращалась к властям за разрешением получить доступ к политзаключенным, чтобы проверить сообщения об ужасных условиях содержания в тюрьмах и бесчеловечном обращении с заключенными. До настоящего времени в доступе отказано", — отмечает Жозеп Боррель.

Он подчеркивает, что с августа Беларусь занимает приоритетное место в повестке дня ЕС, который един в поддержке демократических прав белорусского народа. "Подлинный инклюзивный национальный диалог, прекращение насилия и освобождение всех политзаключенных — единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса", — считает верховный представитель ЕС.

Евросоюз, по словам Борреля, готов поддержать любые реальные посреднические усилия, в частности в рамках ОБСЕ, однако до сих пор Минск не согласился на предложение председательства ОБСЕ посетить страну. Тем не менее ЕС продолжит призывать к полной реализации рекомендаций отчета в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Чтобы помочь найти мирное решение", ЕС прибег к ограничительным мерам, отметил Боррель. На минувшей неделе, напомнил он, принят третий пакет санкций, который включает 36 позиций (29 физических и семь юридических лиц). "К настоящему времени ЕС ввел санкции в отношении 88 человек, в том числе Александра Лукашенко, и семи субъектов хозяйствования, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", — обобщил верховный представитель ЕС. "В соответствии с последовательным подходом" члены ЕС выразили "готовность и желание" поработать в январе над новыми позициями в санкционном списке, "если потребуется".

"ЕС и государства-члены продолжат поднимать вопросы, связанные с нарушением прав человека, на международных форумах ООН, ОБСЕ и Совета Европы", — заявил Боррель. Они напомнил, что литовская прокуратура в рамках универсальной юрисдикции начала досудебное расследование уголовного дела по заявлению белорусского гражданина Максима Хорошина о пытках в милиции.

Боррель сообщил, что ЕС провел "полную ревизию" отношений с Беларусью. В результате сокращены политические контакты и "секторальные диалоги" с властями, приостановлена либо прекращена финансовая поддержка центральной власти. Увеличена поддержка населению страны. 11 декабря Европейская комиссия одобрила пакет помощи в сумме 30 млн евро. Он включает поддержку гражданского общества и независимых СМИ (8 млн евро), средства на мобильность молодежи и стипендии (8 млн), поддержку малого и среднего бизнеса (10 млн), а также здравоохранения (4 млн), в том числе борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. "Это в дополнение к немедленной поддержке жертв репрессий и государственного насилия (2,7 млн евро) и независимых СМИ (1 млн евро)", — отметил Боррель.

"ЕС продолжит поддерживать белорусский народ столько, сколько необходимо, в защите его фундаментального права выбирать своего президента на свободных и честных выборах, — подчеркнул представитель ЕС. — И он готов существенно увеличить свое участие и поддержку демократической Беларуси за счет увеличения финансовой помощи и секторального сотрудничества".

"Для этого нам необходимы, однако, некоторые ключевые условия: уважение принципов демократии, верховенства закона и прав человека, а также прекращение любых репрессий в отношении лиц, участвующих в продемократическом движении, независимых СМИ и гражданского общества. Надеюсь, и мы будем над этим работать, что эти условия будут обеспечены в 2021 году", — написал Боррель.

Его статья появилась вскоре после заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о действиях официального Минска в ответ на третий пакет санкций ЕС.