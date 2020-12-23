Лукашенко наградил орденом Скорины игуменью Гавриилу, резко раскритиковавшую протесты на провластном форуме

Минск, 23 декабря. Настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно игуменья Гавриила (Мария Глухова) награждена орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

17 сентября, выступая на "Минск-Арене" на организованном в поддержку Александра Лукашенко женском форуме "За Беларусь", игуменья резко раскритиковала проходящие в стране протесты.

"Давайте трезво осмыслим, к какой "свободе" и переменам призывают нас? — обратилась она к участникам форума. — К той лжесвободе, где родившийся ребенок до совершеннолетия не знает, кто у родителей — сын или дочь, когда родителей вместо святых слов "мама" и "папа" называют "родитель номер один" или "номер два". К той лжесвободе, когда через мерзкую паутину Нехта и их кураторы призывают к забастовкам, к нарушению правопорядка, к оскорблению и даже линчеванию властей, правоохранителей, депутатов и нас, законопослушных граждан. К той лжесвободе, где, на первый взгляд, лукавая, безобидная цепь солидарности женщин с цветами и белыми лентами [стоит] с поднятыми вверх руками. Но сложенные пальцы этих рук напоминают нам руки лидеров деструктивных сект. Поверьте мне, это только сектанты ходят и показывают эти знаки".

"Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: "Остановитесь!" И которые под остервенелые звуки автомобильных клаксонов из венесуэльских революционных сценариев, в руках и на плечах, и на голове, и даже, прошу прощения, на заднем месте, прикрепившие чужеродный, но якобы свой национальный бел-червонно-белый стяг, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики", — заявила игуменья Гавриила.

На следующий день председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин написал на своей странице в "Фейсбуке", что настоятельница монастыря была на этом мероприятии по благословению митрополита Вениамина, но он "не был информирован о том, что это не просто какое-то "женское" мероприятие, но мероприятие с определенным политическим подтекстом".

"Был ли нарушен принцип невмешательства в политику матушкой Гавриилой в ее речи? По-видимому, да. Но, в любом случае, матушка выразила свое мнение, которое просим не вменять всей БПЦ", — подчеркнул Лепин.

Через несколько дней Гавриила попросила прощения у всех, кого "оскорбило или задело" ее выступление.

Ранее, по информации регионального новостного сайта "Блог Гродно", игуменья Гавриила выступила с инициативой по сбору подписей за отзыв с епископской кафедры архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который после президентских выборов несколько раз публично осудил происходящее в стране насилие и беззаконие. Он также поддержал женщин, которые после брутальных действий силовиков стали выходить на протест с цветами, и подчеркнул, что верит в способность любви и мира "вернуть правду в наши души".

В сложившуюся в Гродненской епархии ситуацию вмешался митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. После богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно 22 сентября православный иерарх призвал духовенство и паству епархии решать проблемы согласованно, не допуская распрей.

Среди награжденных Лукашенко 23 декабря также председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев (орден Почета), заместители председателя Минского облисполкома Александр Кручанов и Иван Маркевич, заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран, начальник главного управления кадровой политики Администрации президента Юрий Кривошеев (медаль "За трудовые заслуги").

Благодарность вынесена председателю правления Белорусского союза журналистов Андрею Кривошееву, основателю общественного объединения "Патриоты Беларуси" Сергею Рачковскому, заместителям председателей облисполкомов, а также первому заместителю министра здравоохранения Елене Богдан "за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси".