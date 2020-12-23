"Пресс-клуб" продолжает работу, несмотря на обыски и аресты своих руководителей

Минск, 23 декабря. "Пресс-клуб Беларусь" заявляет, что продолжает работу, несмотря на обыски и аресты своих руководителей.

"С первого дня существования Пресс-клуб оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, насыщать доверием дискуссию между разными акторами на медиарынке, быть платформой для диалога профессионалов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.



"Все пять лет Пресс-клуб действовал прозрачно, открыто и законно. В 2020 году мы выступали в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность. И мы продолжим работать и останемся верны своей миссии", — подчеркивают в "Пресс-клубе".



22 декабря в офисе организации, а также дома у ряда его сотрудников прошли обыски. После обысков задержаны пять человек: основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии "Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой. Известно также, что после обысков Слуцкая и Шарко были доставлены на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля . Пресс-служба комитета сообщила о проведении проверки "по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа".

На данный момент известно, что Юлия Слуцкая и Сергей Ольшевский содержатся в ИВС на Окрестина. Информации о местонахождении остальных пока нет.



22 декабря после обыска у себя дома также была задержана Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Луцкина работала в Белтелерадиокомпании, откуда уволилась после президентских выборов вместе с другими своими коллегами. Уволившиеся планировали создать "альтернативное телевидение" на YouTube. Отношение к этому проекту имела Академия "Пресс-клуба".