Парламентарии 11 стран призвали главу ИИХФ Рене Фазеля не проводить чемпионат мира по хоккею в Беларуси

Минск, 24 декабря. Беларусь утратила привилегию провести чемпионат мира по хоккею из-за уровня насилия, применяемого правительством в отношении собственных граждан,говорится в письме к главе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелю, которое подписали 86 парламентариев из 11 стран.

Среди подписантов — члены Конгресса США и национальных парламентов Германии, Великобритании, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии.

"Международные спортивные соревнования продолжают играть жизненно важную роль в дипломатии, — говорится в письме. — Как вы знаете, благодаря своей карьере игрока, судьи, а теперь и президента ИИХФ, они объединяют нации по всему миру, поскольку наши самые талантливые спортсмены участвуют в здоровом соперничестве с ценностями и этикой спортивного мастерства. В то же время эти соревнования — возможность для стран подчеркнуть свою уникальную культуру и традиции, привлечь туристов. Они считают честью принимать такие мероприятия у себя, и эта честь должна быть оказана только тем странам, которые разделяют наше уважение к свободной и честной конкуренции и правам граждан".

В письме отмечается, что ИИХФ планирует в 2021 году провести международный чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге. "К сожалению, мы, члены Конгресса и парламентарии, считаем, что Беларусь утратила эту великую привилегию, учитывая уровень насилия, который применяется правительственными силами против своих собственных граждан", — подчеркивается в письме.

Там говорится, что в августе в Беларуси прошли выборы президента, которые международным сообществом были признаны сфальсифицированными, а граждане Беларуси начали протестовать против их результатов. "Протестующие, журналисты и представители гражданского общества столкнулись с чудовищным насилием со стороны Александра Лукашенко и возглавляемого им, теперь нелегитимного, правительства, — отмечается в письме. — Наш посыл ясен: голоса белорусских граждан должна быть услышаны, репрессии против мирных демонстрантов должны быть прекращены, а все те, кто был несправедливо задержан, должны быть освобождены. Лукашенко должен немедленно вступить в диалог с Координационным советом, а новые, свободные и справедливые выборы должны быть организованы на основе международных стандартов с участием международных наблюдателей".

"Именно поэтому мы просим вас пересмотреть вопрос о проведении в следующем году чемпионата мира по хоккею в Беларуси, — отмечают парламентарии. — Безопасность наших спортсменов находится под угрозой из-за продолжающегося насилия со стороны правительства и отсутствия ответственности в борьбе с пандемией COVID-19. Беларусь, как и любая другая страна, не представляющая идеал хорошего спортивного мастерства и прав человека, не должна пользоваться привилегией проведения такого желанного мероприятия до тех пор, пока права, свободы и суверенитет ее народа не будут полностью соблюдены и представлены ее правительством".

23 декабря письмо с аналогичным призывом, отменить проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси, Фазелю направили 47 депутатов Европарламента.

В ноябре группа экспертов, созданная ИИХФ после обращения соорганизатора ЧМ-2021 Латвии, представила отчет о ситуации в Беларуси. По итогам его рассмотрения ИИХФ решила продлить срок принятия решения. Рене Фазель собирался прилететь в Минск, но ушел на самоизоляцию из-за коронавируса COVID-19.