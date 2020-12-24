Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь

Минск, 24 декабря. Председатель Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 24 декабря вернулся на родину спустя почти четыре месяца после фактического изгнания.

Пресс-секретарь ККЕБ ксендз Юрий Санько сообщил БелаПАН, что католический иерарх уже прибыл в Минск.

В рождественский сочельник архиепископ Кондрусевич совершит праздничные мессы — пастерки в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова — в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел).

Архиепископа Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу "для консультаций, как развалить страну".

Для разрешения ситуации с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, но безрезультатно.

17 декабря апостольский нунций в Великобритании архиепископ Клаудио Гуджеротти был направлен в Минск в качестве специального посланника папы Франциска для встречи с Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность понтифика ситуацией в Беларуси.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей рассказал узкому кругу СМИ, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы Франциска, "в нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича".

"Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной", — сказал глава МИД.

В тот же день Апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила из "компетентных государственных органов" информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич "не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь".