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Дата распечатки: 25.12.2020 14:07
 
25.12.2020 13:13 Общество

В Беларуси для вакцинации от COVID-19 планируют использовать пять-шесть вакцин разных производителей

Минск, 25 декабря. В Беларуси для вакцинации от COVID-19 планируется использовать пять-шесть вакцин разных производителей. Об этом, по информации пресс-службы Минздрава, сообщил Александр Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы Минска 25 декабря.

По его словам, главный принцип предстоящей вакцинации от коронавируса в стране — добровольность. 

Отмечается, что сначала начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях. Будет предоставлена возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться, какая из вакцин наиболее эффективна, пишет пресс-служба Минздрава.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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