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Дата распечатки: 25.12.2020 17:09
 
25.12.2020 16:37 Политика, Общество

Лукашенко: Не надо губить нашу систему, она будет востребована во всем мире

Минск, 25 декабря. Выстроенная в Беларуси система будет востребована во всем мире, заявил Александр Лукашенко 25 декабря в ходе посещения детской инфекционной больницы в Минске. 

По его словам, в свое время было принято правильное решение не распродавать землю в частную собственность. "А когда-то же и меня критиковали за то, что я не разрешаю торговать землей, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Вот если бы мы ее раздали, то в этом году голодали бы. А так у нас самый урожайный год, и белорусскими продуктами мы будем обеспечены полностью". 

Лукашенко отметил, что и ранее неоднократно поднимал тему ценности земли, земельных участков за пределами больших городов и агитировал всех жителей страны приобретать такие наделы, пустующие дома. "Чтобы вы в субботу, воскресенье с детишками просто походили по земле. Многие говорят: босиком походи по земле, по траве — и вся дурная энергия уходит в землю", — сказал он. 

"Не надо губить нашу систему. Мы ее выстрадали, выработали за четверть века — хорошую, нормальную систему, и она будет востребована во всем мире", — считает Лукашенко.

БелаПАН.

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