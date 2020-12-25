В возрасте 49 лет скончался замминистра иностранных дел Олег Кравченко

Минск, 25 декабря. В возрасте 49 лет скончался заместитель министра иностранных дел кандидат юридических наук Олег Кравченко.

"Больше четверти столетия Олег Иванович находился на дипломатической службе. Его насыщенный событиями трудовой путь включает в себя все ступени профессионального роста — от атташе до чрезвычайного и полномочного посла. Олег Иванович был признанным интеллектуалом, человеком глубокой мудрости. Его отличали тонкое чувство юмора, внимание и поддержка по отношению к сотрудникам и подчиненным... Грамотный и ответственный руководитель, искренний, отзывчивый и принципиальный человек, Олег Иванович пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Беларуси, но и у зарубежных партнеров", — отмечается в некрологе Министерства иностранных дел.

Кравченко родился в Минске. Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета (1994), аспирантуру Института философии и права Национальной академии наук Беларуси (1998). Кандидат юридических наук. В 1994—1999 годах — атташе, третий секретарь службы государственного протокола, третий секретарь, второй секретарь, начальник отдела договорно-правового управления МИД. В 1999—2003 годах — советник белорусского посольства в Швеции (Норвегии и Дании по совместительству). В 2003—2007 годах — советник, заместитель начальника управления — начальник отдела управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД. В 2007—2008 годах — советник посольства Беларуси в США, в 2008—2014 годах — временный поверенный в делах Беларуси в США. В 2014—2017 годах — заместитель начальника управления — начальник отдела США и Канады управления Америки, начальник управления Америки МИД. Должность замминистра иностранных дел занимал с января 2017 года. 20 июля 2020 года был назначен послом в США. Отец троих детей.

20 августа, через девять дней после президентских выборов и начала массовых протестов против фальсификации народного волеизъявления, Кравченко в разговоре с государственным секретарем МИД Норвегии Аудуном Халворсеном заявил о "важности эволюционного развития" Беларуси "на основе соблюдения законности и без вмешательства внешних сил".

(Использована биографическая справка МИД.)