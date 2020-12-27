Воскресные акции сторонников перемен прошли в разных частях Минска — в некоторых районах несколько раз в течение дня

Минск, 27 декабря. В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в разных частях Минска, в некоторых — несколько раз в течение дня.

Впервые воскресная акция не была анонсирована в телеграм-каналах.

Участники сегодняшних локальных акций начали их проведение рано утром, еще затемно. Фото и видео с них разместили телеграм-каналы и соцсети. Так, в районе столичных подшипникового и тракторного заводов прошла колонна, с крассно-белыми флагами, скандируя "Жыве Беларусь!". На улице Маяковского утрм группа местных жителей также с бело-красно-белым флагами провела "совместную зарядку". Затем еще одна группа местных жителей прошла маршем по району. Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка. Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

Сторонники перемен провели сегодня акции в минских районах Запад, Сухарево, Кунцевщина, Красный Бор, Чижовка, Медвежино, Тивали, Грушевка, Малиновка, Уручье, Зеленый Луг, Сокол, Лебяжий, Дрозды, Домбровка, Курасовщина, Масюковщина, Ждановичи, Лошица.

Жители столичной Осмоловки провели акцию в поддержку задержанных сотрудников белорусского "Пресс-клуба".

Также локальные акции прошли в районе метро Пушкинская (здесь встретились две колонны протестующих) и Спортивная, Минского велозавода, а также на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловская, Логойском тракте.

Акции также прошли в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах (Брестская область), Гомеле, Гродно, Жодино (Гомельская область), Заславле (Минская область), Кобрине (Брестская область), Лиде (Гродненская область), Могилеве; поселках Семково, Солнечный, Тарасово и агрогородке Крупица Минского района.

Судя по сообщениям телеграм-каналов, силовиков на улицах столицы сегодня было немного. Очевидцы сообщили в соцсетях о задержании нескольких человек в минском районе Сокол. О других задержаниях на этот час информации нет.

20-е воскресенье с момента президентских выборов 9 августа сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца воскресные акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.