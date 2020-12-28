Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно

Минск, 28 декабря. Новшества, которые будут предлагаться на VI Всебелорусском народном собрании, "обязаны служить одной цели — нашим людям и благополучию людей", заявил Александр Лукашенко 28 декабря в Минске на совещании по подготовке ВНС. "Никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно", — добавил он (видеофрагмент выступления Лукашенко разместил телеграм-канал "Пул Первого").



"Вокруг этих главных постулатов необходимо строить и концепцию основного доклада, и его обсуждение, — сказал Лукашенко. — Люди должны от власти услышать главные направления нашего развития на предстоящую пятилетку и анализ пройденного. И те два вопроса (экономический и социально-политический) должны прозвучать. Наши видение и предложения участникам собрания должны быть конкретными и отражать реальные проблемы и чаяния людей. Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан".

Всебелорусское народное собрание запланировано на 11—12 февраля.